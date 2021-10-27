Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В матче 10-го тура Серии А Ювентус уступил на своем поле Сассуоло со счетом 1:2.

Основное время поединка закончилось со счетом 1:1 после голов Давиде Фраттези и Вестона Маккенни, но Максим Лопес принес "нероверди" победу на пятой компенсированной минуте.



Ювентус — Сассуоло 1:2

Голы: Маккенни, 76 — Фраттези, 44, Лопес, 90+5.

Ювентус: Перин — Данило (Кулусевски, 80), Бонуччи, Де Лигт, Де Шильо (Алекса Сандро, 12) — Кьеза, Локателли (Артур, 80), Маккени, Рабио — Мората (Кайо Жорже, 64), Дибала.

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр (Харруи, 87), Айхан, Феррари, Рожерио — Лопес, Фраттези (Матеус Энрике, 71) — Берарди, Распадори (Скамакка, 62), Траоре (Кирикеш, 86) — Дефрель (Тольян, 72).

Предупреждения: Куадрадо — Дефрель, Берарди, Рожерио, Траоре, Мюлдюр.