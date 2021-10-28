Римские клубы добились успеха в 11-м туре чемпионата Италии.
Кальяри – Рома, Getty Images
28 октября 2021, 00:01
В очередном туре итальянского первенства Рома обыграла на выезде Кальяри со счетом 2:1. "Волки" пропустили в начале второго тайма после гола Леонардо Паволетти, но добились победы благодаря голам Ибаньеса и Лоренцо Пеллегрини.
Лацио же добился минимальной победы над Фиорентиной со счетом 1:0. Единственный гол на 52-й минуте забил Педро.
Кальяри – Рома 1:2
Голы: Паволетти, 52 – Ибаньес, 71, Пеллегрини, 78.
Кальяри: Краньо, Белланова, Чеппителли, Дзаппа, Карбони, Ликояннис, Дейола (Кейта Бальде, 82), Марин, Грасси (Олива, 79), Жоао Педро, Паволетти.
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Винья (Афена-Гьян, 57), Мхитарян (Эль-Шаарави, 46), Верету (Кумбула, 90), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Калафьори, 81), Абрахам.
Предупреждения: Жоао Педро, Ликояннис, Белланова – Дзаньоло, Пеллегрини, Абрахам, Калафьори.
Лацио – Фиорентина 1:0
Гол: Педро, 52.
Лацио: Рейна, Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 77), Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 84), Милинкович-Савич (Башич, 79), Ладзари, Педро (Моро, 84), Иммобиле, Фелипе Андерсон.
Фиорентина: Терраччано, Венути (Одриосола, 71), Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 83), Данкан (Бенасси, 83), Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 57), Кальехон (Сапонара, 71), Влахович, Соттиль.
Предупреждения: Бираги, Катальди, Луис Альберто, Иммобиле – Кастровилли, Данкан.