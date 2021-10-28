Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.
Эмполи — Интер, Getty Images
28 октября 2021, 10:04
В матче 10-го тура Серии А Интер одержал выездную победу над Эмполи со счетом 2:0.
Голами в составе "нерадзурри" отличились защитники Данило Д'Амброзио и Федерико Димарко.
Эмполи — Интер 0:2
Голы: Д`Амброзио, 34, Димарко, 66.
Эмполи: Викарио — Стоянович (Фьямоцци, 82), Исмайли, Луперто, Паризи — Журковски (Асллани, 68), Риччи, Бандинелли (Хендерсон, 68) — Байрами (Хаас, 57) — Пинамонти, Кутроне (Манкузо, 68).
Интер: Ханданович — Д`Амброзио, Де Врей (Коларов, 79), Бастони — Дармиан, Барелла, Брозович (Весино, 72), Гальярдини (Сенси, 84), Димарко — Санчес (Корреа, 72), Лаутаро (Джеко, 84).
Предупреждения: Луперто — де Врей, Брозович, Гальярдини.
На 52-й минуте был удален Самуэле Риччи (Эмполи) (грубое нарушение).