Италия

Аргентинский форвард продолжит выступать в составе "нерадзурри".

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес поставил свою подпись по новым контрактом с миланским клубом. Об этом сообщает пресс-служба "нерадзурри".

Новое соглашение 24-летнего аргентинца рассчитано до лета 2026 года.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в новом соглашении нет опции выкупа футболиста, а ранее она составляла 111 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартинес провел 12 поединков, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

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