Италия

Сенегальский защитник может сменить клубную прописку.

Защитник Наполи Калиду Кулибали может покинуть Наполи в ближайшие трансферные окна, но не ради любого клуба.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, сенегальский защитник готов покинуть неаполитанцев только ради Манчестер Сити, Барселоны и Реала.

Источник утверждает, что Калиду Кулибали не при каких условиях не перейдет в состав туринского Ювентуса.

Напомним, что Калиду Кулибали был признан лучшим игроком Серии А по итогам сентября.