Сенегальский защитник может сменить клубную прописку.
Калиду Кулибали, getty images
29 октября 2021, 21:42
Защитник Наполи Калиду Кулибали может покинуть Наполи в ближайшие трансферные окна, но не ради любого клуба.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, сенегальский защитник готов покинуть неаполитанцев только ради Манчестер Сити, Барселоны и Реала.
Источник утверждает, что Калиду Кулибали не при каких условиях не перейдет в состав туринского Ювентуса.
Напомним, что Калиду Кулибали был признан лучшим игроком Серии А по итогам сентября.