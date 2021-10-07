Италия

Сенегалец стал первым защитником, получившим приз лучшему игроку месяца в итальянском чемпионате.

Защитник Наполи Калиду Кулибали признан лучшим игроком сентября в итальянской Серии А, сообщает пресс-служба чемпионата.

30-летний сенегалец стал первым защитником в истории итальянского чемпионата, который получил приз лучшему игроку месяца.

В прошлом месяце Кулибали провел четыре поединка, в которых забил два мяча и отдал один ассист. Также за четыре игры "неаполитанцы" пропустили лишь один гол — в игре против Ювентуса (2:1).

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