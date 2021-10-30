Италия

Итальянец поделился мнением об уходе португальца и успехах команды.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал слова Джорджо Кьеллини об уходе Криштиану Роналду накануне матча с Вероной.

Капитан "бьянконери" заявил, что для команды было бы лучше, если бы португалец ушел раньше.

"Уверен, что Кьеллини говорил позитивные вещи о Криштиану. Он – невероятный игрок, для меня была честь работать с ним.

Нормально, когда 28 августа, за три дня до закрытия трансферного окна, не нужно думать о том, как его заменить. Хорошо, что клуб подписал Кина, который забивал важные голы.

Если бы он ушел на месяц раньше, возможно, мы бы провели трансферную кампанию по-другому. Это лишь вопрос рынка, не было никакой проблемы.

Мы должны идти от матча к матчу и смотреть по ситуации, что мы можем сделать. Я считаю Интер фаворитом на чемпионство, но Милан и Наполи идут хорошо и имеют все шансы на успех", – рассказал Аллегри в интервью DAZN.

Матч Верона – Ювентус в 11-м туре Серии А состоится в субботу, 30 октября, и начнется в 19:00 по киевскому времени.