Италия

Наставник туринцев прокомментировал неудачу команды в чемпионате.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился своим мнением о поражении от Сассуоло (1:2) в матче 10-го тура Серии А.

"Нам следовало быть более организованными. Нам нужно проанализировать то, как мы действуем в матчах, нам нельзя пропускать на контратаках. Это не физическая проблема, а скорее психологическая.

Сассуоло показал отличную технику, они хорошо играли на контратаках.

Это не проблема игроков, это проблема психологии. Ювентус не должен так пропускать, это больше не должно повториться", – приводит слова Аллегри портал Football Italia.

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Ювентус – Сассуоло.