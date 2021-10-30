Италия

Главный тренер туринцев поделился мыслями после матча чемпионата Италии.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от Вероны в Серии А.

"Слова сейчас бессмысленны. Мы находимся в плохой ситуации, нам нужно принять тот факт, что сейчас мы — команда середины таблицы. Мы можем выйти из этой ситуации, проявив немного больше решимости и качества.

Мы выберемся из этой ситуации. Нет смысла жалеть себя, это не поможет, нам просто нужно сосредоточиться на наших задачах и тогда все наладится.

У Ювентуса хороший состав, но в футболе не всегда все складывается так, как надо. Мы должны реагировать с гордостью и решимостью. Мы должны были играть как команда, у которой было одно очко, и мы это сделали, теперь мы должны играть как команда, у которой есть 15 очков.

Сейчас мы ничего не можем сказать, нам просто нужно молчать и много работать, чтобы проявить себя на поле", — передает слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентуса против Вероны.