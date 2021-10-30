Италия

Команда Массимилиано Аллегри пропустила два мяча от Джованни Симеоне в первом тайме.

Состоялся очередной поединок одиннадцатого тура итальянской Серии А, в котором Верона на своем поле сенсационно обыграла туринский Ювентус со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет уже на 11 минуте, когда результативным ударом отметился Джованни Симеоне. Спустя три минуты оборона "старой синьоры" провалилась во второй раз, а Симеоне оформил дубль. Все чем ответила команда Массимилиано Аллегри — это гол в исполнении Вестона Маккенни за десять минут до конца основного времени матча.

После 11 туров у Вероны и Ювентуса по 15 набранных очков и занимают они восьмое и девятое место соответственно.

Верона — Ювентус 2:1

Голы: Симеоне, 11, 14 — Маккенни, 80.

Верона: Монтипо — Давидович, Гюнтер, Казале (Чеккерини, 67) — Фараони, Лазович (Шутало, 67), Велозу, Тамезе (Бесса, 75) — Барак, Капрари — Симеоне (Калинич, 83).

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро (Пеллегрини, 83) — Куадрадо (Кулусевски, 70), Бентанкур (Локателли, 58), Артур (Бернардески, 70), Рабио (Маккенни, 58) — Мората, Дибала.

Предупреждения: Лазович, Фараони, Гюнтер — Данило, Мората.