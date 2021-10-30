Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Верона - Ювентус, Getty Images
30 октября 2021, 21:55
В рамках одиннадцатого тура итальянской Серии А туринский Ювентус в гостях минимально уступил Вероне (1:2).
Команда Массимилиано Аллегри пропустила два мяча на старте поединка, когда в составе хозяев оформленным дублем отметился Джованни Симеоне. "Старая синьора" ответила лишь однажды, когда в конце встречи точным ударом отличился Вестон Маккенни.
Обзор матча:
Верона — Ювентус 2:1
Голы: Симеоне, 11, 14 — Маккенни, 80.
Верона: Монтипо — Давидович, Гюнтер, Казале (Чеккерини, 67) — Фараони, Лазович (Шутало, 67), Велозу, Тамезе (Бесса, 75) — Барак, Капрари — Симеоне (Калинич, 83).
Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро (Пеллегрини, 83) — Куадрадо (Кулусевски, 70), Бентанкур (Локателли, 58), Артур (Бернардески, 70), Рабио (Маккенни, 58) — Мората, Дибала.
Предупреждения: Лазович, Фараони, Гюнтер — Данило, Мората.