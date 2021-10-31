Италия

Форвард Торино попал в элитную кампанию.

Андреа Белотти в матче против Сампдории, Getty Images

Андреа Белотти в матче против Сампдории, Getty Images

В рамках 11-го тура итальянской Серии А Торино на своем поле уверенно обыграл Сампдорию (3:0), благодаря чему поднялся на одиннадцатую строчку турнирной таблицы.

На 90+3-й минуте нападающий "быков" Андреа Белотти забил третий гол своей команды, который не только закрепил успех подопечных Ивана Юрича, но и позволил футболисту покорить очередное статистическое достижение.

Белотти оформил 100-й мяч за свою карьеру в Серии А в возрасте 27 лет и 314 дней, что, как сообщает статистический портал Opta, является третьим в истории данного турнира показателем.

Для этого игроку понадобилось 254 матча, в которых он также отдал 26 голевых передач.

Форвард Торино таким образом вошел в "элитную" кампанию вместе с Альберто Джилардино и Роберто Баджо, которые достигли этой отметки в более юном возрасте.

Продолжать наращивать собственные статистические показатели Белотти сможет уже в следующем гостевом матче чемпионата против Специи.