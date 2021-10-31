Италия

Туринский клуб заинтересован в услугах хавбека.

Полузащитник Аталанты Алексей Миранчук попал в сферу интересов Торино, сообщает издание Tuttosport.

"Быки" хотят укрепить состав в зимнее трансферное окно и попытаются заполучить российского хавбека. В услугах 26-летнего игрока также заинтересованы Сассуоло и клубы из АПЛ и Ла Лиги.

В текущем сезоне Миранчук провел 8 поединков в футболке Аталанты, отличившись одним ассистом.

Действующий контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.