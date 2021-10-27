Италия

Встреча с Сампдорией станет юбилейной для украинского хавбека.

Полузащитник Руслан Малиновский проведет сотый матч в футболке Аталанты в сегодняшней встрече с Сампдорией.

Украинский полузащитник попал в основной состав "богов" на поединок 10-го тура Серии А и начнет его со стартовых минут.

Малиновский присоединился к Аталанте в июле 2019 года из Генка за 13,6 млн евро. За это время 28-летний хавбек успел забить 21 гол и отдать 20 результативных передач в составе "черно-синих".

Матч Сампдория – Аталанта состоится в Генуе в среду, 27 октября, и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Малиновский является вторым среди игроков топ-5 чемпионатов по голам из-за пределов штрафной с сезона-2019/20.