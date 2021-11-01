Хозяева победили благодаря точным ударам Де Сильвестри и Арнаутовича.
Болонья - Кальяри, getty images
01 ноября 2021, 23:45
Болонья в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Кальяри и добилась победы с комфортным счетом.
Казалось, единственный гол в матче забил Де Сильвестри в начале второй половины игры после передачи Меделя, но Арнаутович в компенсированное время удвоил преимущество своей команды.
Болонья — Кальяри 2:0
Голы: Де Сильвестри, 50, Арнаутович, 90+6
Болонья: Скорупски — де Сильвестри, Медель, Сумаоро, Теате, Хики — Сориано (Ольсен, 86), Сванберг (Бинкс, 72), Домингес — Арнаутович, Барроу (Сансоне, 73).
Кальяри: Краньо — Годин, Дзаппа (Перейро, 88), Карбони (Касерес, 69) — Ликояннис, Стротман (Белланова, 59), Дейола (Фариас, 69), Марин, Нандес — Жоао Педро, Паволетти.
Предупреждения: Сванберг, Хики, Медель — Педро
Удаление: Касерес, 90+1