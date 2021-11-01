Италия

Хозяева победили благодаря точным ударам Де Сильвестри и Арнаутовича.

Болонья в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Кальяри и добилась победы с комфортным счетом.

Казалось, единственный гол в матче забил Де Сильвестри в начале второй половины игры после передачи Меделя, но Арнаутович в компенсированное время удвоил преимущество своей команды.

Болонья — Кальяри 2:0

Голы: Де Сильвестри, 50, Арнаутович, 90+6

Болонья: Скорупски — де Сильвестри, Медель, Сумаоро, Теате, Хики — Сориано (Ольсен, 86), Сванберг (Бинкс, 72), Домингес — Арнаутович, Барроу (Сансоне, 73).

Кальяри: Краньо — Годин, Дзаппа (Перейро, 88), Карбони (Касерес, 69) — Ликояннис, Стротман (Белланова, 59), Дейола (Фариас, 69), Марин, Нандес — Жоао Педро, Паволетти.

Предупреждения: Сванберг, Хики, Медель — Педро

Удаление: Касерес, 90+1