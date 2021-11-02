Италия

Легенда Ювентуса поделился мнением о текущем положении дел в команде.

Бывший полузащитник Ювентуса Клаудио Маркизио поделился мыслями относительно положения дел в родном клубе.

Легенда Ювентуса считает, что команда сейчас находится на очень низком уровне.

"Я ожидаю другого матча от Ювентуса. Не такого, какой был в Санкт-Петербурге. Зенит растет за счет двух побед в чемпионате, а Ювентус с двумя поражениями. Каждый матч мы видим разных футболистов, разную схему игры — этот год будет "пустым" для Ювентуса.

Я вижу много общего между этим Ювентусом и командой Луиджи Дельнери. Это должно быть тревожным сигналом", — приводил слова Маркизио сайт Джанлуки Ди Марцио.

После 11-ти туров Ювентус расположился на девятой строчке Серии А, имея в своем активе 15 очков. В Лиге чемпионов дела "Старой синьоры" идут куда лучше — 1 место после трех туров и 9 очков.

Матч группового этапа Лиги чемпионов Ювентус проведет против Зенита во вторник, 2 ноября в 22:00 по киевскому времени.