Италия

СМИ опубликовали обновленную информацию о сделке.

Новость о том, что экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко готов возглавить итальянский Дженоа, и уже ведет переговоры со своим потенциально новым клубом, достаточно быстро стала наиболее обсуждаемой темой накануне очередного футбольного уик-энда.

Итальянским СМИ в последствии даже удалось раздобыть информацию об условиях будущего соглашения между украинским специалистом, который до этого не имел опыта работы во главе клубов, и руководством "грифонов".

Согласно утверждениям журналиста Николо Скиры, Шевченко будет предложен двухлетний контракт с зарплатой в 1,8 млн евро в год, к которым в последствии могут быть добавлены различные суммы, а также в сделку включена опция продления на еще один сезон.

При этом, как и в сборной Украины, в тренерский штаб украинского наставника войдут итальянские специалисты Андреа Малдера и Мауро Тассотти, которые вместе с Шевченко привели Главную команду нашей страны к выступлениям в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.

Сообщается, что переговоры по ключевым вопросам уже вышли на финальную стадию принятия решения, поэтому уже в скором времени можно будет ожидать объявления о подписании контракта.