Украинский тренер может возглавить команду из Серии А.
Андрей Шевченко, getty images
06 ноября 2021, 01:12
Андрей Шевченко уже в ближайшее время может получить работу в клубном футболе.
Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, украинский тренер находится на продвинутой стадии переговоров с Дженоа.
По информации инсайдера, итальянский клуб собирается уволить Давиде Баллардини и назначить Шевченко в ближайшие часы.
Отметим, что Дженоа после двенадцати сыгранных матчей набрал девять баллов и находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы Серии А.
Андрей Шевченко до этого не работал на клубном уровне. Предыдущим местом его работы была сборная Украины, с которой он доходил до 1/4 чемпионата Европы-2020.
Напомним, что ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко не исключил возвращение Андрея Шевченко в национальную сборную.