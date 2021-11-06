Италия

Украинский тренер может возглавить команду из Серии А.

Андрей Шевченко уже в ближайшее время может получить работу в клубном футболе.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, украинский тренер находится на продвинутой стадии переговоров с Дженоа.

По информации инсайдера, итальянский клуб собирается уволить Давиде Баллардини и назначить Шевченко в ближайшие часы.

Отметим, что Дженоа после двенадцати сыгранных матчей набрал девять баллов и находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы Серии А.

Андрей Шевченко до этого не работал на клубном уровне. Предыдущим местом его работы была сборная Украины, с которой он доходил до 1/4 чемпионата Европы-2020.

Напомним, что ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко не исключил возвращение Андрея Шевченко в национальную сборную.