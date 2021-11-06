Италия

Красивый жест со стороны итальянского коллектива.

25 ноября исполнится ровно год со дня смерти одного из величайших футболистов в истории футбола — аргентинского нападающего Диего Армандо Марадоны.

Неаполитанский Наполи, как бывший клуб аргентинского нападающего, выступлениями в составе которого он запомнился миру больше всего, решил почтить память звездного исполнителя, и выпустил специальный комплект формы в его честь.

В нем "Партенопеи" сыграют в трех матчах ноября в рамках Серии А, в число которых вошли их домашние поединки против Вероны, римского Лацио, а также гостевая игра против миланского Интера.

Отличительной частью дизайна формы станет изображение портрета Марадоны, вокруг которого будет нанесен контур его отпечатка пальца, что символизирует собой преемственность поколений.

Данный комплект в трех цветовых исполнения, под стать вариантам формы Наполи этого сезона, будет выпущен строго ограниченным тиражом — всего 1926 экземпляров для каждого цвета, что соответствует году основания клуба.

Часть выручки от продажи футболок клуб передаст на различные социальные инициативы.