Италия

Наставник Интера прокомментировал будущую встречу с "россонери" в Серии А.

Главный тренер Интера Симоне Индзаги прокомментировал будущую встречу с Миланом в рамках 12-го тура итальянской Серии А.

По словам специалиста, его команда осознает важность дерби и сделает все ради победы.

"Безусловно, это будет очень напряженный матч. Мы осознаем важность дерби для наших болельщиков. Мы намерены провести наш лучший матч в сезоне.

В Германии или Испании мы бы сейчас находились в одном-двух очках от лидера — стоит поздравить Наполи и Милан с тем, как они начали сезон. Мы сыграли с уже тремя конкурентами из пяти — с Ювентусом нам не повезло с пенальти, с Лацио мы отлично выглядели первые 70 мину.. Мы упускаем победы, но завтра у нас будет отличный шанс реабилитироваться.

Считаю, что мы играем в хороший футбол, но команде немного не хватает стабильности при игре в обороне. Нам придется очень нелегко — Милан много забивает и мало пропускает, меньше пропущенных голов только у Наполи. В целом, я ожидаю хорошую игру", — приводит слова Индзаги Sky Sports.

Напомним, поединок Милан — Интер состоится в воскресение, 7 ноября в 21:45 по киевскому времени.

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