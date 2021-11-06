Италия

Наставник Милана поделился мыслями от предстоящего дерби с Интером.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился ожиданиями от предстоящего матча с Интером в рамках 12-го тура итальянской Серии А.

Наставник "россонери" считает, что именно Интер является фаворитом противостояния.

"Дерби — это всегда дерби, важный исторический матч. Интер — фаворит, они доказывают это своей игрой. Да, мы с Наполи невероятно стартовали, но чемпионат длинный. У нас тоже есть слабые места — важно лишь их вовремя нивелировать.

После прошлогодних матчей многое поменялось — поменялся Милан, у Интера сменился наставник. Хорошая игра в обороне — наш ключ к успеху", — считает Пьоли.

Также 56-летний специалист отметил Марцело Брозовича в составе "змей".

"Брозович очень важный футболист в системе игры Интера. Для нас очень важно будет нейтрализовать Брозо, иначе нас ждут неприятности", — приводит слова Пьоли Sky Sports.

Ранее своими ожиданиями от предстоящего дерби поделился наставник Интера Симоне Индзаги.