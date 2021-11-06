Италия

Наставник Торино прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А.

Главный тренер Торино Иван Юрич прокомментировал поражение своей команды в матче со Специей (0:1).

"Это был очень сложный матч, мы отдали всех себя. Соперник хорошо защищался, наших усилий оказалось недостаточно. Нам не хватило качества впереди, не хватало последнего паса. В целом же, это был равный поединок.

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Зачастую, мы проводим хорошие матчи, но проигрываем. Также было и в Милане. Надо повышать качество фланговых навесов. Также нам не хватает наших травмированных футболистов. Вот и Белотти сегодня получил повреждение", — приводит слова Юрича сайт Джанлуки Ди Марцио.

После этой победы Специя расположилась на 15-й строчке Серии А с 11-ю очками в своем активе. Торино находится на 12-м месте, имея в своем активе 14 пунктов.