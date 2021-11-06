Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.
Виктор Коваленко, getty images
06 ноября 2021, 19:34
Специя в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Торино и добилась победы.
Судьбу матча решил единственный гол в начале второго тайма — Сала отметился взятием ворот после передачи Виктора Коваленко.
Обзор матча:
Специя — Торино 1:0
Гол: Сала, 58
Специя: Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Сала (Сальседо, 71), Коваленко (Феррер, 90), Маджоре, Джаси, Верде (Манай, 80), Нзола.
Торино: Милинкович-Савич, Синго (Дзадза, 74), Родригес, Джиджи (Иццо, 84), Бремер, Айна, Ринкон (Базелли, 57), Прат, Линетти (Пьяца, 57), Лукич, Белотти (Санабрия, 58).