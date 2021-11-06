Италия

Статистический портал не лучшим образом оценил игру украинца.

Специя в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Торино и добилась победы.

Авторитетный статистический портал Whoscored традиционно оценил участников встречи, поставив Виктору Коваленко невысокую оценку.

Украинский полузащитник, несмотря на результативную передачу, получил всего лишь 6,6 балла. Хуже него из основных игроков Специи сыграли только трое — Проведел, Верде и Гьяси.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Специей и Торино.