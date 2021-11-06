Италия

"Боги" победили на выезде со счетом 2:1.

В матче 12-го тура Серии А Аталанта обыграла на выезде Кальяри со счетом 2:1.

Счет на 6-й минуте поединка открыл хавбек "черно-синих" Марио Пашалич. Жоао Педро сравнял счет в середине первого тайма, но Дуван Сапата забил победный для гостей гол на 43-й минуте.

Полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты, однако результативными действиями ему не удалось отличиться. На 63-й минуте вместо него на поле вышел Йосип Иличич.

Кальяри – Аталанта 1:2

Голы: Жоао Педро, 27 – Пашалич, 6, Сапата, 43.

Кальяри: Краньо, Белланова (Перейро, 83), Дзаппа (Фариас, 90), Годин, Карбони, Ликояннис, Стротман (Паволетти, 61), Дейола (Грасси, 46), Марин, Жоао Педро, Нандес.

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал, Мэле, Фройлер (Пессина, 90+2), Малиновский (Иличич, 63), Пашалич (Песселья, 90+2), Копмейнерс (Ловато, 63), Сапата.

Предупреждения: Годин (20), Копмейнерс (45).