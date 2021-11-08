Италия

Подопечные Стефано Пьоли выдали отличный старт сезона.

Милан в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Интер и сыграл со счетом 1:1.

Благодаря данному результату подопечные Стефано Пьоли набрали 32 очка после 12 сыгранных матчей в Серии А.

Как сообщает Opta, Милан впервые набрал столько баллов в первых 12 турах лиги в эпоху, когда за победу дается три очка (с сезона-1994/95).

Напомним, что ранее Милан впервые в истории ни разу не выиграл в четырех стартовых матчах Лиги чемпионов.