Подопечные Стефано Пьоли выдали отличный старт сезона.
Игроки Милана, getty images
08 ноября 2021, 00:33
Милан в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Интер и сыграл со счетом 1:1.
Благодаря данному результату подопечные Стефано Пьоли набрали 32 очка после 12 сыгранных матчей в Серии А.
Как сообщает Opta, Милан впервые набрал столько баллов в первых 12 турах лиги в эпоху, когда за победу дается три очка (с сезона-1994/95).
Напомним, что ранее Милан впервые в истории ни разу не выиграл в четырех стартовых матчах Лиги чемпионов.