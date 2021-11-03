Италия

Команда Стефано Пьоли проваливает свое возвращение в Лигу чемпионов.

Милан в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов расписал мировую с Порту (1:1).

По информации OptaPaolo, впервые в своей истории Милан не смог выиграть ни одну игру из стартовых четырех туров групповой стадии Лиги чемпионов.

До матча с "драконами" команда Стефано Пьоли проиграла все три первые встречи и теперь с одним очков находится на последнем месте в своей группе.

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