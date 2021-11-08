Италия

Сергей Шевченко — об итогах очередного тура в чемпионате Италии.

Важный тур накануне "сборной" паузы, определивший расстановку сил в начале плотного ноябрьско-декабрьского отрезка. Конечно, близкая нам тема – смена тренера в Дженоа, но об Андрее Шевченко мы поговорим отдельно, тем более что в день его назначения хватало текущих событий.

Миланское дерби получилось ярким и напряжённым, подарив оригинальный сюжет с голом Хакана Чалханоглу. Ничейный результат определённо в пользу Милана, который сохранил фору в 7 очков относительно Интера, а благодаря осечке Наполи даже сумел остаться на вершине. Тем временем Аталанта воспользовалась очередной неудачей Ромы и заняла четвёртое место, а Ювентус добыл важные три очка против Фиорентины. Внизу таблицы оригинальная ситуация: на грани зоны вылета балансируют оба генуэзских клуба, и это – своеобразная точка отсчёта для работы Шевченко.



Перфоманс тифози Интера и Милана на дерби

Чалханоглу не боится свиста

Тяжело сейчас отыскать более ненавистного игрока для фанов Милана, чем Хакан Чалханоглу. Турецкий полузащитник, которого можно было назвать одним из ведущих игроков (уж лето 2020 года он провёл на высочайшем уровне), весь прошлый сезон торговался с клубом, требуя существенного повышения зарплаты. Найти компромисс не удалось, и Чалханоглу покинул Милан свободным агентом, но не стал уезжать из Милана-города, подписавшись за Интер.

Ситуация с контрактом оказалась прологом недавнего дерби, где именно Хакан стал центральной фигурой. Его начали громко освистывать ещё на предматчевой разминке. Апогей же случился на 11-й минуте, когда из-за ошибки Франка Кессье, сфолившего как раз-таки на турке, был назначен пенальти (момент достаточно сложный, но ВАР подтвердил, что фол был). К мячу подошёл Чалханоглу, продемонстрировав удивительное хладнокровие. На десерт он ещё и отпраздновал гол перед враждебной ему Курвой Суд. Вне сомнения, этот гол будет одной из ярких страниц истории миланского дерби. Тот случай, когда отношение к игроку на 99% зависит от клубных симпатий.

По ходу первого тайма, уже при 1:1 (прыжок Томори дезориентировал де Врея, который подрезал мяч в свои ворота) "нерадзурри" заработал ещё один пенальти – грубо ошибся Балло-Туре, потерявший контроль и сбивший Дармиана. Было бы логично снова отправить к "точке" Чалханоглу, но теперь бил Мартинес, и это решение оказалось неудачным: Татарушану блестяще вытянул его удар. Недаром мы отмечали, что резервный голкипер Милана набрал форму.

Игра получилась достаточно равной. Милан несколько убедительнее смотрелся в центре поля, где качественный матч выдал Тонали. Интер в свою очередь предпочитал вертикальные контратаки. "Нерадзурри" выглядели намного сильнее в концовке первого и начале второго таймов, когда мяч чудом не лез в ворота Татарушану. Главным конструктором атак был сверхмотивированный Чалханоглу, а вот оба нападающих, Мартинес и Джеко, провели не лучший матч. Босниец ушёл с поля из-за повреждения, что немаловажно в свете предстоящих матчей отбора к ЧМ.

Милан прибавил в концовке. Сработали замены Пьоли, который, в отличие от Индзаги, не мог выставить оптимальный состав. Так, едва выздоровевшего Диаса отправили на правый фланг, и эта идея не сработала, зато активно вышел Ребич, а Салемакерс едва не забил шальным дальним ударом – мяч угодил в стойку. "Стакан наполовину полон", – заявил Пьоли после матча. Ничья в данной турнирной и кадровой ситуации – конечно, результат в пользу Милана.

Не менее важный результат – проведение миланского дерби со зрителями. Футбольному миру не хватало этого шоу. Трибуны Сан-Сиро были заполнены на 75%, что дало посещаемость 56 608 человек. Казалось, впрочем, что на гигантском стадионе – настоящий аншлаг. Атмосфера была действительно горячей, а обе фанатские трибуны отметили дерби красочными перфомансами (ультрас Милана посвятили его врачам). В таком антураже матч воспринимается совершенно иначе.

Всё-таки гроза авторитетов

Обратите внимание на форму Наполи: специальный комплект в память Диего Марадоны. "Партенопеи" сыграют в нём все ноябрьские матчи, это акция к годовщине смерти легендарного игрока. Получилось оригинально: стилизированный портрет великого аргентинца соединён с отпечатком его пальца.

Фартовой новая форма пока не стала. Наполи имел возможность стать единоличным лидером, но потерял очки с Вероной, настоящей грозой авторитетов. Команда Игора Тудора поймала кураж и ничуть не тушевалась против лидера чемпионата. Снова забил Джованни Симеоне, у которого девять голов за восемь последних матчей. Ассистировал ему Антонин Барак, который перед тем, как отдать пас, убежал от Мариу Руи. Разумеется, сказалась потеря дисквалифицированного Кулибали, вот уж незаменимый игрок.

Наполи быстро отыгрался усилиями набравшего ход Ди Лоренцо, но развить успех не получилось. Большую часть матча Верона уверенно выдерживала давление хозяев, и лишь в самой концовке могла упустить ничью. Нелепые удаление Бессы и Калинича оставили гостей вдевятером – к счастью для них, обе красные были показаны на последних минутах. Кульминацией встречи стал удар Мертенса со штрафного, когда мяч угодил в штангу.

Ничего страшного для Наполи не случилось, но это обидная ничья, не давшая команде Спаллетти оторваться сразу от двух миланских команд. Главное же, что налицо определённый спад. Если в начале сезона "партенопеи" с лёгкостью выигрывали один матч за другим, то теперь чередуют сложные победы с потерями очков.

Типичная победа Аллегри

Ювентус в напряжённом и не особо зрелищном матче обыграл Фиорентину, забив единственный мяч на последних минутах. Классическая победа в стиле Массимилиано Аллегри. Его команда не слишком-то впечатляла большую часть встречи, но, почуяв возможность добыть три очка, завелась и не отпустила соперника. Такая игра контрастирует с матчем ЛЧ против Зенита, зато является куда более типичной для Юве.

Фиорентина снова показывает неплохой футбол. Команда Винченцо Итальяно не стесняется играть против грандов с позиции силы, тем более что в центре поля у "скуадры виолы" собраны квалифицированные футболисты. Не хватает "физики" на все 90 минут, а теперь не хватило конкретики у чужих ворот – Сапонара и Кальехон промахивались, а Влаховича удалось сдержать, несмотря на потери в центре обороны туринцев (Кьеллини повредился на разминке). "Бьянконери" справились даже с парой де Лигт – Ругани.

Переломным эпизодом встречи стало удаление Миленковича, который, уже имея жёлтую карточку, сфолил в центре поля. Хозяева мигом завладели инициативой и могли забивать до 90-й минуты. Необычайно активен был Кьеза, но забил другой экс-флорентиец Куадрадо, удививший Терраччано, резервного вратаря гостей, ударом с острого угла. Благодаря этой победе Ювентус поравнялся с Фиорентиной. Д зоны Лиги чемпионов всего три очка.

Чудеса Венеции

Рома из зоны ЛЧ выпала, проиграв новичку Серии А. Игра в Венеции – лучшее зрелище тура: пять голов, обилие упущенных моментов у обеих команд и непредсказуемый сюжет. Хозяева быстро повели, но римляне дважды забили перед самым перерывом и, казалось, должны были доводить матч до победы. Ничего подобного: во втором тайме характер проявили уже венецианцы, хотя сложись реализация моментов чуть иначе, счёт мог быть хоть 4:2, хоть 2:3.

Сразу несколько игроков Венеции проявили себя на высоком уровне. Один из них – Маттиа Кальдара, прекрасно знакомый по Аталанте. Последние годы его карьера складывалась не лучшим образом, но теперь он получил шанс набрать форму. Кальдара забил, мог оформить дубль и заработал пенальти – оговоримся, что решение указать на "точку" после его стыка с Кристанте выглядит чересчур жестковатым (к арбитру вообще хватало претензий). Так или иначе, Маттиа громко напомнил о себе.

Кроме него, выделим арендованного у Челси центрхава Ампаду (он вообще-то защитник, но идеально вписался в опорную зону), технаря Араму и скоростного форварда Окереке, доставившего немало проблем обороне гостей. Когда было нужно, выручал опытный голкипер Ромеро. Конечно, Венеция в этом матче прыгнула выше головы, отчасти в её пользу сложились обстоятельства, но игра команды Паоло Дзанетти впечатлила. Ради этого стоило выходить в Серию А.

Рома выиграла только один матч из семи последних. Эйфория от назначения Моуриньо быстро схлынула. Жозе пытался экспериментировать, выставив 3-4-1-2, но эта тактика сработала лишь частично. Если оба форварда забили (Абрахам мог наколотить куда больше, однако ему катастрофически не везло), то оборона неоднократно проваливалась. Конечно, поражение в отдельном матче можно списать на решения арбитров или невезение, но у "джаллоросси" целая серия закономерных неудач.

Аталанта уже четвёртая

Пока "волки" хромают, их место заняла прибавившая Аталанта. Победа на Сардинии не стала лёгкой прогулкой, но всё-таки была несколько убедительнее, чем кажется по счёту. Бергамаски всё-таки владели явным перевесом и могли забивать больше, в то время как Кальяри всё глубже тонет в зоне вылета. Отличную форму набрал Дуван Сапата, который активно участвовал в первом голе и стал автором гола решающего. Фирменный стиль колумбийца: принял мяч в штрафной, развернулся и ударил, невзирая на противодействие защитников.

Руслан Малиновский вышел в основе, поучаствовал в первой результативной комбинации, но в целом провёл не самый убедительный матч — низкие 5 баллов от La Gazzetta dello Sport. Во втором тайме украинец был заменён на Иличича, который сейчас значительно эффективнее. Несмотря на ряд ярких всплесков, эту осень пока не запишешь Малиновскому в актив.

Успешнее в этом туре был другой украинский легионер. Виктор Коваленко уже привычно играл в основе Специи, а его команда неожиданно выиграла у Торино. Более того, единственный мяч был забит благодаря результативному пасу Коваленко. Справедливости ради, ассист там формальный, Виктор катнул поперёк на Якопо Салу, который ударил из-за штрафной, но факт всё равно примечательный. Победы Специи с Венецией заметно усложняют жизнь новой команде Андрея Шевченко.

Дженоа до прихода Шевы

Пятничный матч Эмполи с Дженоа привёл к увольнению Давиде Баллардини, который выдал три подряд ничьих в матчах, когда "грифонам" требовалось выигрывать (Специя, Венеция, Эмполи). Более того, генуэзцы едва спаслись в концовке. Не лучше дела у их земляков из Сампдории, которая уступила дома Болонье. "Блучеркьяти" тоже могут сменить тренера: Роберто Д'Аверса на грани увольнения. На этом фоне куда увереннее себя чувствует Удинезе, в результативном матче переигравший Сассуоло: хавбек "нероверди" Фраттези отметился как голом, так и автоголом (мяч срикошетил от него после дальнего удара).

Наконец, Лацио без труда выиграл у Салернитаны. Этот матч имел особенную подоплёку, ведь клуб из Салерно подозревали в "дочерних" связах с римлянами и могли даже не пустить в Серию А. Справедливости ради, за лето Салернитана избавилась от всех арендованных у Лацио игроков, а сам по себе счёт 3:0 не удивляет, очень уж разнится уровень этих команд. "Морские коньки" имели шансы уйти от крупного поражения, но Рибери не везло, а вот Педро снова блистает. Забил и Луис Альберто, что может быть важным этапом его интеграции в схемы Маурицио Сарри.

Сборная тура

Лучший гол тура

Луис Альберто (Лацио)

Давид Окереке (Венеция)

Якопо Сала (Специя)

Джованни Симеоне (Верона)

Юмор

Чалханоглу и его празднование:

Татарумма:

Когда тебе говорят, что можно выигрывать крупнее, чем в один мяч:

ТАБЛИЦА: