Италия

Боссы туринцев подготовили запасной вариант усиления атаки клуба.

Туринский Ювентус намерен усилить атакующую линию команды в зимнее трансферное окно.

Приоритет "Старой синьоры" — форвард Фиорентины Душан Влахович, однако в случае срыва трансфера сербского футболиста, боссы Ювентуса подготовили альтернативный список целей на это трансферное окно.

По информации Calciomercato, усилить команду Аллегри могут Александр Ляказетт, Джанлука Скамакка, Антони Марсьяль, а также представитель Пизы Лоренцо Лукка.

В услугах Влаховича также заинтересованы Арсенал и Тоттенхэм.

Ранее сообщалось, что Фиорентина не намерена отпускать серба в любой другой итальянский клуб, чтобы не усиливать конкурентов.