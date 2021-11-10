Италия

Футболист отправится в аренду в другой итальянский клуб.

Нападающий Римской Ромы Борха Майораль, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, зимой сменит клуб.

Футболист близок к тому, чтобы пополнить состав другого итальянского клуба — Фиорентины уже в январе 2022 года.

Сообщается, что это будет аренда форварда, рассчитанная на два сезона. "Фиалки" будут иметь право выкупа 24-летнего испанца за 20 миллионов евро.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо не рассчитывает на футболиста. Его доверие к Майоралю пропало после унизительного поражения в групповом этапе Лиги конференций от Буде-Глимта (6:1). В этой игре форвард принял участие.

В Фиорентине Майорлаь должен будет заменить Душана Влаховича, который с большой долей вероятности будет зимой продан.

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