Италия

Голкипер "бергамасков" очень не любил играть против них ранее.

Голкипер Аталанты Хуан Муссо рассказал о большей ответственности после перехода в стане бергамской команды.

"Трансферный рынок был подавлен пандемией, и Аталанта не привыкла тратить огромные суммы, поэтому я чувствую огромную ответственность. С такими деньгами Аталанта могла подписать кого угодно, но они выбрали меня.

Они забивали нам кучу голов каждый раз, когда мы с ними встречались. Аталанта была командой, которую я боялся больше всего. Я думаю, что один Луис Мюриэль забил мне восемь мячей в пяти матчах. Когда я понял, что они следят за мной, я сказал своему агенту внимательно следить за ситуацией.

Люди могут не называть Аталанту большим клубом, но, на мой взгляд, у нас игроки — одно целое. Мы никого не боимся", — приводит слова Football Italia.

Голкипер выступал в составе Удинезе с 2018 года, перейдя из Расинга за четыре миллиона евро. В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 36 поединков в составе фриульцев, пропустив 52 гола.