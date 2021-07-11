Италия

Вратарь “Львов” может перебраться в Серию А.

В связи с уходом Хуана Муссо в Аталанту, Удинезе пришлось искать нового стража ворот, и, как утверждает A Bola, нашла то, что нужно, в Лиссабоне.

Внимание "зебрят" привлек вратарь Спортинга Луиш Максимиану, внесший немалый вклад в чемпионство «львов» (23 матча в Примейре).

Руководство Спортинга не против расстаться с 22-летним португальцем, но хочет получить за него 6 миллионов евро, в то время как итальянцы готовы платить только 4 миллиона.

Возможно, если все-таки состоится трансфер из Удинезе в Атлетико одного из героев недавнего финала Копа Америка Родриго Де Поля, оценивающегося в 35-40 миллионов, фриуланцы не пожалеют лишние 2 миллиона за талантливого голкипера.