Италия

Осталось уладить последние детали перехода.

Еще месяц назад в итальянской прессе появилась информация о том, что миланский Интер сумел достичь устной договоренности с голкипером нидерландского Аякса Андре Онана, который последний календарный год был вынужден провести вне футбольного поля из-за дисквалификации, причиной которой стало употребления допинга.

Однако, данный период завершился несколькими днями ранее, 4 ноября, и теперь 25-летний исполнитель работает на базе "аяксидов".

Нидерландский коллектив, на фоне негативного потока информации вокруг камерунца, не особо горел желанием продлевать с ним действующий до лета 2022 года контракт, поэтому переход в миланский клуб будет осуществлен на бесплатной основе, так как игрок к тому времени уже будет находиться в статусе свободного агента.

В Интере Онана получит контракт сроком на четыре года, о чем сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Отметим, что Андре является воспитанником камерунской Академии Самуэля Это’о, из которой в 2010 году был приглашен в лагерь каталонской Барселоны, где выступал вплоть до возрастной категории в 19 лет до зимы 2015 года.