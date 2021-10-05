Италия

Голкипер в скором времени завершит дисквалификацию из-за допинга.

Миланский Интер подыскивает себе голкипера на смену 37-летнему Самиру Хандановичу, и в процессе рассмотрения подходящих кандидатур обратил внимание на стража ворот амстердамского Аякса Андре Онана.

Вступать в переговоры с "аяксидами" во время минувшего летнего трансферного окна "змеи" так и решились, прекрасно осознавая близость завершения действующего контракта футболиста с его нынешним клубом, а также период дисквалификации из-за допинга, который для игрока завершается 4 ноября 2021 года.

Поскольку удержать 25-летнего исполнителя у чемпионов Нидерландов шансов практически нет, то Интер предпринял настойчивую попытку прийти к окончательному соглашению с Онана, и теперь сторонам остается лишь закрепить договоренности на бумаге, с чем, впрочем, они не будут спешить, согласно информации итальянского журналиста Фабрицио Романо.

Отметим, что воспитанник каталонской Барселоны не имеет игровой практики с 31 января 2021 года.