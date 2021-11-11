Италия

В услугах аргентинского форварда заинтересована команда из лидирующей тройки.

Аргентинский нападающий итальянской Вероны Джованни Симеоне на старте нового сезона демонстрирует восхитительную результативность, оформив за 12 матчей сразу 9 забитых мячей и 3 голевые передачи.

26-летний исполнитель, права на которого принадлежат сардинскому Кальяри, своими показателями уже успел привлечь внимание клубов из других чемпионатов топ-уровня, одним из которых испанская пресса называет лондонский Вест Хэм.

"Молотобойцы" хотят получить усиление своей атакующей линии уже в зимнее трансферное окно, дабы в дальнейшем составить конкуренцию в борьбе за места в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон, а также обеспечить достойный уровень конкуренции Майклу Антонио на позиции центрального нападающего.

Однако, у Вероны есть опция выкупа, прописанная в соглашении с Кальяри, согласно которой она может оставить у себя Симеоне за 12 млн евро уже следующим летом.