Италия

Римский клуб обозначил цели на зимнее трансферное окно.

Рома продолжает работать на трансферном рынке в поисках усиления состава.

Так, "волки" заинтересовались услугами флангового защитника Манчестер Юнайтед Диогу Далота, который в этом сезоне не имеет стабильной игровой практики. Португалец принял участие всего в шести матчах "красных дьяволов" во всех турнирах и может отправиться зимой в аренду в Рому.

Также, по информации Sky Sports, Жозе Моуриньо лично заинтересован в хавбеке Боруссии Менхенгладбах Денисе Закарии, чей контракт с клубом истекает летом 2022 года и зимой он сможет подписать предварительный контракт с любой другой командой.

Transfermarkt оценивает Далота в 10 млн евро, в то время как Закарию — в 27 млн евро.

Ранее сообщалось, что Аарон Рэмси может перебраться в Рому на правах аренды.