Италия

Туринский клуб намерен расстаться с валлийским хавбеком.

Ювентус не рассчитывает на полузащитника Аарона Рэмси и планирует отпустить его в зимнее трансферное окно.

Как сообщает портал Calciomercato, руководство туринского клуба предложило Роме арендовать Рэмси в январе. "Старая синьора" готова выплачивать 60% зарплаты валлийского хавбека.

Действующий контракт Рэмси с Ювентусом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 5 поединков в футболке "бьянконери", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в подписании полузащитника Боруссии Д Акселя Витселя.