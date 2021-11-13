Португальский фулбек может вернуться в Серию А.
Диогу Далот, Getty Images
13 ноября 2021, 12:51
В зимнее трансферное окно Рома планирует усилить правый фланг обороны, поэтому уже сейчас начинает рассматривать различные кандидатуры.
Как сообщает журналист Николо Скира, римский клуб проявляет интерес к Диогу Далоту, который в текущем сезоне испытывает большую нехватку игровой практики в Манчестер Юнайтед.
Рома готовит "красным дьяволам" официальное предложение по аренде 22-летнего португальца с возможным правом выкупа, который может стать обязательным при выполнении определенных условий.
В текущем сезоне Диогу Далот провел за МЮ шесть неполных поединков во всех турнирах, пробыв на футбольном поле в общей сложности 316 минут.
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