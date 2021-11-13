Италия

Клубы запланировали встречу, на которой обсудят потенциальный переход испанского вингера.

Новоиспеченный главный тренер Дженоа Андрей Шевченко определился со списком футболистов, которых хотел бы видеть в своей команде предстоящей зимой.

В шорт-лист украинского специалиста попал вингер Милана Саму Кастильехо, переезд которого в Дженоа сейчас выглядит наиболее реально.

Как сообщает MilanNews со ссылкой на Tuttosport, Милан готов как можно скорее расстаться с 26-летним испанцем, контракт которого истекает летом 2023 года, пока еще есть возможность выручить с его продажи какие-то средства.

Боссы Дженоа и Милана запланировали встречу, на которой обсудят возможный трансфер Кастильехо. Испанец, который в текущем сезоне провел в Серии А 3 неполных матча и отдал 2 ассиста, может стать первым подписанием для Андрея Шевченко.

Ранее сообщалось, что в шорт-листе украинского специалиста также находятся два украинца: защитник Динамо Виталий Миколенко и полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко, выступающий также на позиции левого фулбека.

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