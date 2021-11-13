Легендарный итальянец поделился мнением о чемпионской гонке в Италии.
марчелло липпи, getty images
13 ноября 2021, 20:44
Экс-наставник Ювентуса и сборной Италии Марчелло Липпи поделился мыслями относительно чемпионской гонки в Италии.
Специалист считает, что туринский гранд сконцентрируется на Лиге чемпионов, отложив внутренние дела на второй план.
"Милан и Наполи отлично начали чемпионат, но есть еще Интер. Ювентус, думаю, сделает ставку на Лигу чемпионов. Думаю, им не составит больших усилий финишировать выше седьмого места, а вот ЛЧ — это их давняя цель.
Меня очень впечатляет работа Стефано Пьоли. У него нет богатого международного опыта, что мы видим сейчас, но вот в рамках чемпионата он демонстрирует заметный прогресс. Он мне напоминает Анчелотти", — считает Липпи.
Также 73-летний наставник поделился мнением о судьбе Золотого мяча в этом году.
"Думаю, его должен выиграть Жоржиньо. Один пенальти со Швейцарией не может перечеркнуть всех его достижений в этом году", — резюмировал опытный итальянец для Sky Italia.
Ранее возможность получить Золотой мяч прокомментировал сам полузащитник сборной Италии.