Италия

Легендарный итальянец поделился мнением о чемпионской гонке в Италии.

Экс-наставник Ювентуса и сборной Италии Марчелло Липпи поделился мыслями относительно чемпионской гонки в Италии.

Специалист считает, что туринский гранд сконцентрируется на Лиге чемпионов, отложив внутренние дела на второй план.

"Милан и Наполи отлично начали чемпионат, но есть еще Интер. Ювентус, думаю, сделает ставку на Лигу чемпионов. Думаю, им не составит больших усилий финишировать выше седьмого места, а вот ЛЧ — это их давняя цель.

Меня очень впечатляет работа Стефано Пьоли. У него нет богатого международного опыта, что мы видим сейчас, но вот в рамках чемпионата он демонстрирует заметный прогресс. Он мне напоминает Анчелотти", — считает Липпи.

Также 73-летний наставник поделился мнением о судьбе Золотого мяча в этом году.

"Думаю, его должен выиграть Жоржиньо. Один пенальти со Швейцарией не может перечеркнуть всех его достижений в этом году", — резюмировал опытный итальянец для Sky Italia.

Ранее возможность получить Золотой мяч прокомментировал сам полузащитник сборной Италии.