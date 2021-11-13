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Итальянский футболист прокомментировал возможность получения престижной награды.

Полузащитник Челси и сборной Италии Жоржиньо прокомментировал возможность получить Золотой мяч.

Футболист считает, что ему необходимо концентрироваться на настоящем, а не на возможном получении этой награды.

"2021 год получился невероятным, я бы даже сказал, что сюрреалистическим. Просто фантастическим.

Тем не менее, Золотой мяч не стал для меня чем-то вроде навязчивой идеи. Я предпочитаю концентрироваться на настоящем. Но не скрою: получить эту награду — моя мечта", — приводит слова Жоржиньо Calciomercato.

В 2021 году Жоржиньо завоевал Лигу чемпионов с Челси, а также стал триумфатором Евро-2020 со сборной Италии, сыграв одну из ключевых ролей в команде.

Ранее свое мнение о претендентах на Золотой мяч высказал Патрис Эвра.