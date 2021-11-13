Италия

Полузащитник сборной Италии — о матче отбора на чемпионат мира-2022.

В рамках седьмого тура квалификации чемпионата мира-2022 сборная Италии на своем поле так и не смогла поставить точку в борьбе против национальной команды Швейцарии за право напрямую попасть на мундиаль в Катаре.

Полузащитник итальянцев Сандро Тонали считает, что его команде просто не хватило концентрации.

"Футбол такой. Мы пропустили мяч в контратаке, который изменил игру, но мы очень хорошо отреагировали, и это главное.

Нам не хватило концентрации, но мы не можем сдаться сейчас", — приводит слова Тонали Football Italia со ссылкой на Mediaset.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Италии против Швейцарии.