ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

В рамках седьмого тура квалификации чемпионата мира-2022 сборная Италии на своем поле так и не смогла поставить точку в борьбе против национальной команды Швейцарии за право напрямую попасть на мундиаль в Катаре.

Коллектив Роберто Манчини сумел отыграть быстрый мяч соперников, который те провели еще до исхода первой четверти игрового часа, после чего в конце матча у них была колоссальная возможность выйти вперед, однако Жоржиньо не справился с реализацией одиннадцатиметрового удара.

Обзор матча:

Италия — Швейцария 1:1

Голы: Ди Лоренцо, 36 — Видмер, 11

На 90-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Ачерби, Бонуччи, Эмерсон (Калабрия, 80) — Жоржиньо, Барелла (Кристанте, 69), Локателли (Тонали, 58) — Инсинье (Распадори, 79), Белотти (Берарди, 58), Кьеза

Швейцария: Зоммер — Видмер, Шер, Аканджи, Родригес (Гарсия, 69) — Шакири (Соу, 80), Штеффен (Имери, 69), Варгас (Зекири, 87), Фройлер, Закария — Окафор (Фрай, 79)

Предупреждения: Кьеза, Инсинье — Шер, Аканджи, Гарсия.