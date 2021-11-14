Италия

Моуриньо хочет переманить к себе в команду опытного исполнителя.

Римская Рома продолжает поиски кандидатов для усиления своей средней линии, и на этот раз внимание Жозе Моуриньо пришлось на опорного полузащитника немецкого Хоффенхайма Флориана Гриллича.

26-летний австрийский футболист в текущем сезоне сыграл уже восемь матчей, в которых не отличался результативными действиями, а начало сезона был вынужден пропустить из-за проблем с бедром.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, исполнитель не намерен продлевать истекающий уже следующим летом контракт со своим текущим клубом, поэтому "деревенские" могут согласиться отпустить его за небольшую компенсацию уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает Гриллича в 16 млн евро, однако в последнее время низкий уровень результативности и нерегулярность появления в стартовом составе исключительно снижают данную величину.