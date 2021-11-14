Италия

Хавбек рассказал о своих дальнейших планах.

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян признался в любви дортмундской Боруссии и рассказал о том, сколько лет еще планирует отыграть на профессиональном уровне.

"Я сохраняю контакт с людьми в Германии, никогда не забуду время в Дортмунде, где я провел лучший период в карьере. Благодаря тренерам и бывшим партнерам я стал тем футболистом, которым я являюсь сейчас. Уверен, я вернусь в Дортмунд. Не знаю, будет ли это в качестве игрока или болельщика.

Хочу продолжать как можно дольше, это будет зависеть от многих факторов. В этом возрасте не так легко следить за своим телом. Мозг говорит мне: "Ты еще легко можешь поиграть пять-шесть лет". Надеюсь, мое тело тоже так считает. Не знаю, сколько у меня еще осталось времени, поэтому постараюсь с пользой провести каждую секунду", – рассказал Мхитарян в интервью телеканалу Sport 1.

Действующий контракт Мхитаряна с Ромой истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 15 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись двумя голами и тремя ассистами.