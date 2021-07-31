Италия

Футболист сообщил, что их отношения с "особенным" нормальные.

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян рассказал о своих отношениях с новым тренером клуба Жозе Моуриньо и о том, почему решил продлить контракт.

"У меня не было сомнений, продлевать контракт или нет. Я хотел принять лучшее для меня решение. У меня были предложения, как из Италии, так и за рубежом, но правильным решением было остаться с Ромой.

Мои отношения с Жозе? То, что произошло в Манчестере, остается в Манчестере. Мы говорили как зрелые люди, мы оба хотим идти одним и тем же путем, мы оба хотим что-то выиграть для Ромы. Единственное, что имеет значение в этом году", — сказал Мхитарян.

Напомним, Моуриньо и Мхитарян пересекались в Манчестер Юнайтед. После некоторых разногласий, армянин принял решение покинуть клуб.

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