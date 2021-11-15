Италия

У нападающего уже два гола в текущем сезоне Лиги 1.

Итальянский Милан в своей актуальной трансферной политике старается серьезное внимание уделять поиску перспективных молодых футболистов, которые на долгие годы могли бы закрыть те или иные позиции в клубе.

Вероятнее всего, именно с точки зрения данного критерия выбор "россонери" пал на нападающего французского Анже Моамеда-Али Шо.

Контракт 17-летнего исполнителя с английскими корнями завершается в 2023 году, а текущие переговоры с его нынешней командой были в недавнем прошлом поставлены на паузу, так как к агентам игрока обратились представили итальянского гранда с запросом детальной информации.

Воспитанника школ Пари Сен-Жермен и Эвертона портал Transfermarkt оценивает в 10 млн евро, а в текущем сезоне на его счету уже числятся 13 выходов на поле в рамках Лиги 1 (865 минут), за которые Шо сумел забить два гола.

Отметим, что Моамед-Али способен сыграть как на родной для него позиции центрального нападающего, так и по всему фронту атаки.