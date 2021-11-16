Итальянский вингер получил мышечное повреждение.
Федерико Бернардески, Getty Images
16 ноября 2021, 11:58
Нападающий Ювентуса Федерико Бернардески рискует пропустить матч с Лацио из-за проблем со здоровьем, сообщает SportItalia.
Бернардески получил мышечную травму в игре за сборную Италии против Северной Ирландии, выйдя на замену во втором тайме. Вингер начнет процесс восстановления в расположении "старой синьоры", однако он может не успеть восстановиться к матчу с римлянами.
В текущем сезоне Бернардески провел 12 поединков в футболке "бьянконери", отличившись двумя ассистами.
Матч Лацио – Ювентус состоится в Риме в субботу, 20 ноября, и начнется в 19:00 по киевскому времени.