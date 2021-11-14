Италия

Форвард не поможет римлянам в ближайшем матче.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле будет вынужден пропустить встречу с Ювентусом из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sport Italia.

Иммобиле травмировался в расположении сборной Италии и вернулся в расположение римского клуба. Форвард получил растяжение икроножной мышцы и не успеет восстановиться ко встрече со "старой синьорой".

Тренерский штаб "орлов" надеется, что 31-летний игрок вернется к матчу с Наполи, который запланирован на 28 ноября.

В текущем сезоне нападающий провел 15 поединков в футболке "бьянкочелести", забив 11 голов и совершив 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории Лацио.