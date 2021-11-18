Италия

На футболиста начало оказываться давление со стороны болельщиков.

Мексиканский нападающий Ирвинг Лосано, выступающий за неаполитанский Наполи с лета 2019 года, накануне высказал мнение о том, что "желает поиграть в более крупном клубе, чем "Партенопеи"".

Позиция 26-летнего футболиста в последствии была крайне негативно воспринята болельщиками "южан", которые атаковали со множеством комментариев аккаунты игрока в социальных сетях, пока тот находится в лагере национальной команды.

Как результат, не прошло и суток, а Ирвингу уже пришлось просить прощения у футбольной общественности за свои высказывания, которые многие восприняли как попытку в скором времени завершить отношения с клубом.

"Иногда мои слова могут быть вырваны из реального контекста, и кто-то, у кого есть иное желание, чем дать их правильную интерпретацию, волей-неволей искажает их.

Я не намерен уточнять или опровергать то, чего я не говорил. Меня больше волнует, что факты говорят сами за себя. Эти факты следующие: я живу в Неаполе, мои дети растут, учатся и заводят друзей в Неаполе, друзья моей жены — неаполитанцы, мои соседи и друзья — неаполитанцы, лучшие моменты моей недавней жизни прошли в Неаполе.

Я в долгу перед фанатами Наполи, а в их преданности я нахожу достаточную причину, чтобы оставлять душу, жизнь и сердце на поле каждый раз, когда я ношу футболку Наполи.

Сегодня я играю за Наполи, и пока я этим занимаюсь, что, надеюсь, будет надолго, я не буду этого делать просто потому, что это футбольная команда.#forzanapolisempre", — гласит текст обращения исполнителя.

Отметим, что в новом сезоне Лосано под руководством Лучано Спаллетти имеет нерегулярную игровую практику, приняв участие в 16 матчах (709 минут), и забив при этом три гола, а также отдав две голевые передачи.